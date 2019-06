Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (TUT-Nendingen) Mazda kracht gegen BMW-Heck

TUT-Nendingen (ots)

Am Dienstagabend sind in der Mühlheimer Straße, nahe der Gaststätte "Lamm", zwei Personenkraftwagen aufeinander gefahren. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht.

Gegen 19.20 Uhr wollte ein BMW-Fahrer von der Mühlheimer Straße nach links abbiegen. Weil Gegenverkehr kam, musste er anhalten. Das erkannte der Fahrer eines nachfolgenden PKWs zu spät. Der 52-jährige Mazdafahrer war kurz abgelenkt und fuhr dem BMW gegen das Heck. Von den auslösenden Airbags wurde er leicht verletzt. Ein Rettungsteam behandelte den Mann an der Unfallstelle. Der Mazda war so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Deswegen musste ein Abschleppdienst gerufen werden. Um die Beseitigung von ausgelaufenem Kühlwasser kümmerte sich die Nendinger Feuerwehr. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 8000 Euro.

