Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Schlägerei vor Cafe

VS-Villingen (ots)

Am Dienstagabend ist der Polizei eine Schlägerei mit mehreren Personen in einem Cafe in der Mannheimer Straße gemeldet worden. Mit fünf Streifenbesatzungen rückten die Ordnungshüter kurz vor 20 Uhr an. Nach bisherigen Ermittlungen gerieten vor dem Cafe drei Männer im Alter zwischen 24 und 51 Jahren aneinander. In der Folge gab es Kopfstöße und Faustschläge, Gläser gingen zur Bruch und Tische wurden umgeworfen. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Ablauf des Geschehens dauern derzeit an.

