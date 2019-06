Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Betrunkener Rollerfahrer gefährdet anderen Autofahrer

VS-Schwenningen (ots)

Ein betrunkener 56-jähriger Rollerfahrer hat am Dienstag, gegen 7.20 Uhr, au der Schwenninger Straße einen Autofahrer gefährdet. Der 56-Jährige war auf der Schwenninger Straße in Fahrtrichtung Dauchingen unterwegs und wollte in die Eichenstraße abbiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Zweirad und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte noch ausweichen und einen Frontalzusammenstoß verhindern. Die verständigten Ordnungshüter zogen den Mann samt Roller aus dem Verkehr. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Gegen den betrunkenen Rollerfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell