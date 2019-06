Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Meßstetten) Zu weit links gefahren: BMW und Skoda streifen sich

Meßstetten (ots)

Auf der Kreisstraße zwischen Unterdigisheim und Hartheim haben sich am Dienstag, gegen 7.10 Uhr, zwei Personenkraftwagen gestreift.

Ein BMW fuhr auf der K7148 in Richtung Hartheim. Am Ende eines geraden, leicht ansteigenden Teilstücks fuhr der 26-jährige Fahrer zu weit links. Er streifte den entgegenkommenden Skoda einer 51-Jährigen Frau. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei auf insgesamt zirka 8000 Euro schätzt.

