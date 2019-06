Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schömberg) Linksabbieger achtet nicht auf Gegenverkehr

Schömberg (ots)

Beim links Abbiegen von der Dautmerger Straße in die Balinger Straße hat am Dienstagmorgen ein VW-Fahrer den Gegenverkehr nicht durchfahren lassen.

Gegen 6.25 Uhr bog der 32-Jährige mit seinem VW Golf in Richtung Balingen ab. Dabei missachtete er den Vorrang eines aus der Dorfgasse entgegen kommenden Mercedes, der die Kreuzung überqueren wollte. Es kam zum Zusamenstoß. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell