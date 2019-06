Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Gosheim, Wehingen) Arbeitsunfall - 41-jähriger Arbeiter schwer verletzt

Gosheim (ots)

Zu einem schwerwiegenden Arbeitsunfall kam es am Dienstagmittag, gegen 13.45 Uhr, auf einer Baustelle in der Nähe des Gymnasiums Gosheim/Wehingen. An einem Bagger, dessen Fahrer mit dem Setzen von Steinen begonnen hatte, löste sich plötzlich der Greifer. Ein 41-jähriger Bauarbeiter wurde von dem herunterfallenden Teil getroffen und schwer verletzt. Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die polizeilichen Ermittlungen sind eingeleitet. Zum genauen Geschehensablauf sowie zu der Frage warum sich der Greifer löste, können zum derzeitigem Ermittlungsstand noch keine Angaben gemacht werden.

