Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geislingen) Autofahrer die Vorfahrt genommen

Geislingen (ots)

Hohen Blechschaden forderte am Montagnachmittag ein Unfall, bei dem ein Autofahrer einem anderen Wagen an der Kreuzung der Preßstraße mit der Bachstraße die Vorfahrt genommen hat. Der 53-jährige Autofahrer kam von der Preßstraße und fuhr in die Bachstraße ein. Dabei nahm er einem 77 Jahre alten Pkw-Lenker die Vorfahrt, der in Richtung Balingen unterwegs war. An den beiden Autos des Herstellers Daimler entstand ein Schaden von insgesamt 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell