Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Alpirsbach) Hasendiebstahl - Zeugen gesucht

Alpirsbach (ots)

Dreiste Diebe entwendeten am Sonntagnachmittag, zwischen 15.15 und 16.50 Uhr, in der Karlstraße, nahe dem Ladengeschäft Leibiger, zwei gut im Futter stehende Hasen der Rasse Castor Rex. Die braunen Tiere haben einen Wert von circa 60 Euro. Sie befanden sich auf dem Anhänger eines Gespanns, welches der Fahrer im Tatzeitraum abestellt hatte. Drei kleinere Hasen auf dem Hänger wurden von der Täterschaft nicht angerührt. Hinweise bitte an den Polizeiposten Alpirsbach, Tel. 07444/956139-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell