Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Motorrad-Fahrer schwer verletzt

Freudenstadt (ots)

Ein 31-jähriger Motorradfahrer verlor am Montag, gegen 17.00 Uhr, auf der Landstraße 404, vor Zwieselberg aus Richtung Bad Rippoldsau kommend, die Kontrolle über seine Maschine, geriet in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr mehrere Meter ein unbefestigtes Gelände und kam an einem Baum zum Stillstand. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

