Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Waldachtal) 64-jähriger Autofahrer schwer verletzt nach Unfall mit Lkw

Waldachtal (ots)

Am Montagmittag, gegen 13.55 Uhr, kam ein 64-jähriger Autofahrer in der Herbert-Frank-Straße aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dem Mann gelang es schließlich wieder zurück auf die Straße zu steuern, prallte jedoch mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Bei dem Unfall zog sich der 64-Jährige schwere Verletzungen zu, er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezial-Klinik gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

