Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Versuchter Einbruch in Bäckerei

VS-Villingen (ots)

In der Nacht zum gestrigen Montag haben unbekannte Täter versucht, in eine Bäckerei "Am Krebsgraben" einzudringen. Die Einbrecher hebelten mehrfach mit einem Werkzeug an einer Tür. Letztendlich gelangten die Täter nicht in das Gebäude. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 601-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell