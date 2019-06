Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Mercedes kracht gegen Hauswand

VS-Schwenningen (ots)

Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer hat am Dienstag, gegen 00.30 Uhr, auf der Straße "Marktplatz" die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen eine Hauswand gekracht. Der junge Mann fuhr vom Markplatz in Richtung Bürkstraße und war zu schnell unterwegs. In der Folge kam der Mercedes von der Straße ab und schleuderte gegen eine Hauswand. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

