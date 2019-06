Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Vorfahrtsverletzung - Beifahrerin schwer verletzt

Bad Dürrheim (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem eine 18-jährige Beifahrerin schwer verletzt wurde, ereignete sich am Montagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, an der Kreuzung des Gemeindeverbindungsweges nach Hochemmingen und der Verlängerung der Hirschhaldenstraße. Der 18-jähriger Fahrer eines Mercedes CLA missachtete aus Richtung Hochemmingen kommend die Vorfahrt eines 43-jährigen Kia-Fahrers. Dieser war von der Hirschhalde in Richtung Sunthausen unterwegs. Bei dem Unfall prallte der Kia wuchtig in die Beifahrerseite des Mercedes. Die 18-jährige Beifahrerin wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie kam schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Fahrer des Mercedes sowie des KIAs erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

