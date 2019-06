Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingendorf) Aquaplaning bei Gewitterregen - hoher Sachschaden

Villingendorf (ots)

Ein 36-jähriger VW Passat-Fahrer geriet am Montagnachmittag auf der Autobahn 81, zwischen Villingendorf und der Rastanlage "Neckarburg" bei starkem Gewitterregen ins Schleudern. Der 36-Jährige krachte mit voller Wucht in die die Mittelschutzplanke. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

