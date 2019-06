Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornstetten-Aach) Bürocontainer aufgebrochen

Dornstetten-Aach (ots)

Über das Wochenende haben unbekannte Täter in der Glattalstraße bei einer Firma die Eingangtür zu einem Bürocontainer aufgebrochen. In dem Container zogen sie Schubladen auf und warfen auch einen Blick in den Kühlschrank. Gestohlen wurde nichts. Einen Zusammenhang mit weiteren Einbrüchen im dortigen Bereich schließt die Polizei nicht aus.

Das Polizeirevier Horb ermittelt und sucht nach Zeugen. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07451 96 0).

