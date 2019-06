Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Starzach) Radfahrerin touchiert

Starzach (ots)

Auf der L360 zwischen Mühringen und Weitingen hat am Montagmorgen ein Auto im Vorbeifahren eine Radfahrerin touchiert. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich.

Gegen 10.25 Uhr fuhr ein 65-jähriger Autofahrer auf der Landstraße von Mühringen in Richtung Weitingen. Vor ihm fuhr die 72-Jährige auf ihrem Fahrrrad. Als der Autofahrer die Frau überholte, touchierte er sie im Ausgang einer Kurve mit dem rechten Außenspiegel. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich. Zur weiteren Untersuchung brachte sie der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Am Mercedes des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Das Fahrrad blieb unbeschädigt.

