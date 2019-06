Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schömberg) Audi schlittert über Leitplanke - Insassen werden verletzt

Schömberg (ots)

Am Sonntagnachmittag ist auf der Landstraße zwischen Deilingen und Schömberg ein Audi von der Fahrbahn abgekommen und über die Leitplanke geschlittert. Dabei sind zwei Personen verletzt worden.

Gegen 15.30 Uhr fuhr eine 19-jährige Autofahrerin mit ihrem Audi auf der L435 von Deilingen in Richtung Schömberg. Plötzlich kam sie nach rechts in den Grünstreifen. Sie versuchte gegenzulenken. Wegen einer Vertiefung im Grünstreifen gelang das nicht. Deshalt geriet sie auf die ansteigende Leitplanke. In der Folge rutschte der Audi mehrere Meter auf der Planke entlang und schlug danach wieder hart auf der Fahrbahn auf. Letztendlich blieb der Wagen auf der Gegenspur stehen. Die 19-Jährige und ihr ein Jahr älterer Mitfahrer verletzten sich leicht. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Die Leitplanke und die Fahrbahn waren ebenfalls beschädigt. Es waren Sofortmaßnahmen notwendig, weshalb die Straßenmeisterei verständigt wurde. Die Höhe des Schadens an den Verkehrseinrichtungen steht noch nicht fest.

