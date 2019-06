Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Kratzer an Opel Astra - Zeugen gesucht

A.-Ebingen (ots)

Kratzer an der hinteren rechten Tür hat ein Opel-Besitzer am Montagmorgen in der Spitalstraße feststellen müssen. In der Sonntagnacht hatte ein unbekannter Täter den Schaden verursacht. Das verwendete Kratzwerkzeug ist nicht bekannt. Der Astra stand zur Tatzeit im Bereich zwischen der Schiller- und der Gartenstraße.

Das Polizeirevier Albstadt sucht nach Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 07432 955 0 entgegen.

