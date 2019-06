Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Auto nimmt Motorrad die Vorfahrt

Freudenstadt (ots)

An der Einmündung der Alfredstraße in die Straßburger Straße hat ein Autofahrer am Sonntagnachmittag einem Motorrad die Vorfahrt genommen. Der Motorradfahrer wurde verletzt.

Gegen 15 Uhr hielt ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem VW an der Einmündung der Alfredstraße an und ließ zwei auf der Straßburger Straße querende Motorräder passieren. Danach fuhr er an, übersah jedoch, dass noch ein weiteres Motorrad kommt. Bei der Kollision stürzte der 57-jährige Motorradfahrer und verletzte sich. Ein Rettungsteam brachte ihn mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro

