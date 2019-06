Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Neuhausen ob Eck) Mit Gasbrenner Thujahecke in Brand gesetzt

Neuhausen ob Eck (ots)

In der Carl-Benz-Straße hat am Sonntagmittag eine Anwohnerin mittels Gasbrenner ihre Hecke in Brand gesetzt. Die Frau wollte mit dem Brandgerät Unkraut vernichten, als das Thujagewächs auf ihrem Grund in Flammen aufging. Die Feuerwehr Neuhausen wurde gerufen und löschte die Flammen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell