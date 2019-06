Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dietingen) Vorbeugende Alkoholkontrollen zur Verhinderung von Alkoholfahrten - Lkw-Fahrer kontrolliert

Dietingen (ots)

Bei Alkoholkontrollen an den Rastanlagen "Neckarburg" der Autobahn 81 sowie auf einem Autohof im Bereich Vöhringen am Sonntagabend bestätigten sich einmal mehr die polizeilichen Erfahrungen, dass zahlreiche Lkw-Fahrer an den für sie so langen Wochenenden gerne einen über den Durst trinken. Von 122 auf ihre Fahrtauglichkeit kontrollierten Fahrern waren 35 alkoholisiert. Der Spitzenreiter erreichte einen Wert von 2,90 Promille. Der Alkoholisierungsgrad war dem Mann indes kaum anzumerken.

Zahlreichen Betroffenen wurden die Papiere abgenommen und ein Fahren untersagt. So wurde dem Spitzenreiter eine Aufnahme des Fahrbetriebs für dreißig Stunden verboten.

Die Kontrollen erfolgten im Rahmen eines landesweiten Präventivkonzeptes zur Verhinderung von Alkoholfahrten.

