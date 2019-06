Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Kein gutes Ende für eine auf die Autobahn verirrte Schildkröte

Zimmern ob Rottweil (ots)

Man hätte es ihr gewünscht - aber Wunder geschehen auch im Leben einer Schildkröte sehr, sehr selten. Wenn eine Schildkröte einen Ausflug auf die Autobahn unternimmt, ist ihr Leben leider kein Pfifferling mehr wert. Mehrere Autofahrer hatten der Polizei am Sonntagabend auf der Autobahn 81, bei Rottweil, eine Schildkröte gemeldet. Als die Beamten an der besagten Stelle eintrafen, mussten sie feststellen, dass das in die Irre geleitete Tier den Ausflug leider nicht überlebt hatte. Sie lag tot auf dem Standstreifen.

