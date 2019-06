Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) In Firmengebäude eingebrochen

Trossingen (ots)

Ein Unbekannter ist in der Zeit zwischen Samstagmittag und Sonntagabend in das Firmengebäude eines Verpflegemanagers eingestiegen. Der Dieb schlug hierzu eine Scheibe ein und zwängte sich durch das entstandene Loch. Ob und was er aus dem Inneren geklaut hat, versucht die Polizei in Trossingen nun zu klären. Der am Gebäude entstandene Schaden dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen.

