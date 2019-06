Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen) Vorfahrt missachtet - Autos stoßen auf Bundesstraße zusammen

Geisingen (ots)

Am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr ist ein Autofahrer trotz Verkehrs von der Autobahnabfahrt in die Bundesstraße bei Geisingen eingebogen und hat dadurch einen Unfall verursacht. Der 69-jährgie Mann bog in Richtung Freiburg ab und stieß dabei mit dem Opel einer 84 Jahre alten Frau zusammen, welche von Freiburg in Richtung Geisingen unterwegs war. Glücklicherweise ist durch den Unfall niemand verletzt worden. Am Opel und dem Skoda des 69-Jährigen entstand insgesamt ein Schaden von 9.000 Euro. Der Opel war nach der Kollision nicht mehr fahrfähig und musste abgeschleppt werden.

