Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bräunlingen) Riskantes Überholmanöver führt zu Unfall - Polizei sucht Zeugen

Bräunlingen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Sonntag, gegen 12.10 Uhr, auf der Kreisstraße 5737 durch ein riskantes Überholmanöver einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der Unfallflüchtige war von Unterbränd kommend, in Richtung Mistelbrunn unterwegs. In einer Linkskurve überholte der Unbekannte eine vorausfahrende Radfahrerin und streifte hierbei einen entgegenkommenden Mercedes. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Am Pkw des Unfallverursachers wurde der rote Außenspiegel abgerissen. Am Mercedes entstand geringer Sachschaden. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Donaueschingen (Tel.: 0771 83783-0) entgegen.

