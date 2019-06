Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuningen) Brand in einer Garage - Hausbesitzer mit Rauchgasvergiftung im Krankenhaus

Tuningen (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Sonntag, kurz vor 17 Uhr, in einer Garage in der Albstraße ein Feuer ausgebrochen. Der 38-jährige Hausbesitzer hörte einen Knall aus seiner Garage. Bei der Nachschau entdeckte der 38-Jährige den Brand in einer Ecke. Der Mann fuhr noch seinen Wagen aus der Garage und bekämpfte anschließend mit einem Feuerlöscher die Flammen. Die angerückten Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Tuningen löschten den Brand vollständig ab. Der Hausbesitzer wurde mit Verdacht auf eine Rauschgasvergiftung ins Klinikum eingeliefert. Der entstandene Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Brandursache dauern derzeit an.

