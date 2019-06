Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen/Schömberg) 37-Jähriger fährt volltrunken Auto

Balingen/Schömberg (ots)

In der Nacht zum Montag ist einem Autofahrer auf der B27 bei Balingen ein VW aufgefallen, der in Schlangenlinien und teilweise neben der Spur in Richtung Rottweil fuhr. Der Zeuge rief die Polizei.

Eine Streife vom Polizeirevier Balingen holte den VW kurz hinter Dotternhausen ein und sah selbst, wie dessen Fahrer bei Temnpo 100 deutliche Unsicherheiten zeigte. Kurz vor Schömberg, im Bereich "Fuchsloch", fuhr er über die Mittellinie und in der Linkskurve auf dem Bankett. Danach hielten die Beamten das Auto an. Am Steuer saß ein 37-jähriger Mann aus einer Kreisgemeinde, neben ihm als Beifahrer ein 46-jähriger Bekannter. Der 37-Jährige war sichtlich betrunken. Der durchgeführte Alkoholtest verlief mit knapp über 2,4 Promille eindeutig. Es war nicht seine erste "Alkoholfahrt". Während der Kontrolle stellte sich nämlich heraus, dass ihm bereits vor wenigen Monaten wegen Alkohol am Steuer die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Da der Mann gegenüber den Polizisten mehrfach Suizidgedanken äußerte, wurde die Aufnahme in eine Fachklinik veranlasst.

