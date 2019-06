Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Bei Wechsel auf Abbiegespur Motorrad touchiert - Sozia leicht verletzt

Freudenstadt (ots)

Ein 77-jähiger Autofahrer hat am Sonntagmorgen in der Loßburger Straße beim Wechsel auf die Linksabbiegespur ein Motorrad touchiert. Dabei ist die Mitfahrerin auf dem Motorrad leicht verletzt worden.

Gegen 11.30 Uhr fuhr der 77-Jährige mit seinem VW Golf aus der Murgtalstraße über die Martin-Luther-Straße in die Loßburger Straße. Kurz nach der Ampel an der Einmündung der Stuttgarter Straße wechselte er auf die Linksabbiegespur. Dabei übersah er ein bereits links neben ihm fahrendes Motorrad. Er touchierte die MV Agusta. Dabei wurde das rechte Bein der 60-jährigen Sozia zwischen Auto und Motorrad eingeklemmt. Sie erlitt dadurch leichte Verletzungen. Der Einsatz eines Rettungsdienstes war nicht erforderlich. An dem Auto und dem Motorrad entstand Sachschaden, der bei etwa 2000 Euro liegen dürfte.

