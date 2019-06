Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N.) Einbruch in Baumarkt

Horb a.N (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in einen Baumarkt im Gewerbegebiet Hohenberg eingerdrungen. Ob sie etwas gestohlen haben, ist noch nicht bekannt.

Kurz nach 23 Uhr war Alarm in dem Baumarkt an der Straße "Kirschbäumle". Einbrecher hatten eine Tür aufgehebelt und dabei den Alarm ausgelöst. Das hinderte sie aber nicht daran, in den Markt einzudringen und auf dem Weg zur Kasse die Zuleitungen aller erkannten Bewegungsmelder zu durchtrennen. Ob die Gauner etwas mitgenommen haben, muss von Verantwortlichen des Marktes noch geprüft werden. Auch die Höhe des entstandenen Schadens stand noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Horb unter der Rufnummer 07451 96 0 entgegen.

