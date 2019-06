Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Loßburg) Radfahrer nimmt Auto die Vorfahrt - Rettungshubschrauber transportiert den Schwerverletzten

Loßburg (ots)

Am Sonntagnachmittag hat ein Radfahrer beim Weiler Äußerer Vogelsberg einem Mini Cooper die Vorfahrt genommen und ist schwer gestürzt.

Der 74-Jährige fuhr gegen 15.35 Uhr mit seinem Pedelec auf der Straße vom Äußeren Vogelsberg in Richtung L408. An der Einmündung der Verbindungsstraße in die Landstraße hielt der Radfahrer trotz Wartepflicht nicht an. Er fuhr über die L408 in Richtung des gegenüber weiter führenden Landwirtschaftsweges. Auf der Landstraße kam im selben Moment ein Mini Cooper aus Richtung Loßburg, desses 51-jähriger Fahrer mit einer Vollbremsung noch versuchte, die drohende Kollision zu verhindern. Trotzdem stießen PKW und Fahrrad zusammen. Der 74-Jährige rollte mit seinem Pedelec unkontrolliert noch ein paar Meter weiter. Dann stürzte er auf den Landwirtschaftsweg und blieb reglos liegen. Nach der notärztlichen Versorgung vor Ort brachte ihn der Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in die Klinik nach Freudenstadt. Der Autofahrer blieb unverletzt. Auto und Fahrrad waren beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2500 Euro.

