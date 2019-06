Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Truchtelfingen) Zwei Motorräder stoßen zusammen - beide Fahrer verletzt

A.-Truchtelfingen (ots)

Am Sonntagmorgen sind auf der Kreisstraße zwischen Bitz und Truchtelfingen zwei Motorräder zusammengestoßen. Der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Gegen 11.25 Uhr fuhr eine Motorradgruppe von Bitz in Richtung Truchtelfingen. In einer Linkskurve kam der dritte Fahrer der Kolonne, ein 72-jähriger Mann, mit seiner Yamaha ohne Fremdbeteiligung nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen Leitpfosten und stürzte. Der Fahrer der nachfolgenden Kawasaki konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Er stieß gegen die Yamaha und stürzte ebenfalls. Der 72-Jährige verletzte sich so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Tübinger Krankenhaus geflogen werden musste. Der zweite Gestürzte (58) kam mit leichteren Verletzungen ins Zollernalb-Klinikum. Beide Motorräder mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 3500 Euro. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell