Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Heinstetten) Motorrad überholt trotz Gegenverkehr - Fahrer stürzt schwer

Heinstetten (ots)

Bei einem Überholmanöver ist am Sonntag, kurz vor 13 Uhr, ein Motorradfahrer schwer gestürzt.

Der 56-Jährige fuhr mit seiner Honda auf der L196 von Heinstetten in Richtung Schwenningen. Kurz vor der Kreisgrenze scherte er im Bereich eines übersichtlichen Teilstücks zum Überholen eines vor ihm fahrenden VW-Busses aus. Sofort nach dem Ausscheren erkannte der Motorradfahrer, dass Gegenverkehr kommt. Er bremste stark ab und stürzte dabei. Der Fahrer des entgegenkommenden PKWs wich noch aus, konnte eine Kollision mit der Honda aber nicht mehr verhindern. Zu einer Berührung zwischen den Biker und dem Auto kam es nicht. Trotzdem verletzte sich der 56-Jährige so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 5000 Euro. Das Motorrad wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell