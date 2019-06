Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Radfahrerin stürzt

Balingen (ots)

Am Sonntag, kurz nach 16 Uhr, ist in der Bahnhofstraße eine Frau mit ihrem Fahrrad gestürzt. Die 55-Jährige fuhr in Richtung Innenstadt. Auf der Fahrt übersah sie ein Gestänge, das den Gehweg von der Straße trennt. Die Frau fuhr dagegen und stürzte. Das DRK brachte sie verletzt ins Krankenhaus.

