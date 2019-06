Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) 52-jähriger alkoholisierter Autofahrer begeht Unfallflucht

Rottweil (ots)

Ein 52-jähriger Autofahrer hinterließ am Freitagvormittag, gegen 11.00 Uhr, auf seiner Fahrt von der Bundesstraße 27, zur Abschleifung der Bundesstraße 14, über die Stadionstraße bis zu seinem Wohnhaus eine Spur der Verwüstung. An der Abschleifung geriet er auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und prallte gegen einen Passat. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde ein dritter Pkw außerdem noch leicht beschädigt. Den 52-Jährigen kümmerte all dies nicht, er setzte seine Fahrt fort und krachte beim Abbiegen von der Stadionstraße in Richtung Stadtmitte wuchtig gegen die Schutzplanken. Schließlich kam der Mann mit seinem stark beschädigten Pkw bei sich zu Hause an. Nachdem er in der Garage geparkt hatte, soll er nach Zeugenangaben weiter dem Alkohol in Form von Wodka zugesprochen haben. Beamte des Polizeireviers konnten den Mann unmittelbar nach seiner Horrorfahrt zu Hause antreffen. Der 52-Jährige stand unter deutlicher Alkoholeinwirkung. Bei dem Beschuldigten wurden wegen des Nachtrunks zwei Blutentnahmen durchgeführt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der angerichtete Sachschaden ist jedoch beträchtlich.

