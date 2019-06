Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornstetten) Einbruch in Vereinsheim - Geld entwendet

Dornstetten (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 01.00 Uhr, bis Sonntagmorgen 09.00 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft im Weiherwiesenweg in die Sportheimgaststätte ein. Die Täterschaft schlug dabei eine Fensterscheibe ein, nachdem es ihr offenbar nicht gelungen war, das Fenster aufzuhebeln. Entwendet wurde aus einem Bediengeldbeutel Bargeld. Möglicherweise steht der Einbruch in Zusammenhang mit ähnlich gelagerten Einbrüchen in Freudenstadt. Das Polizeirevier Horb übernahm die Ermittlungen.

