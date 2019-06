Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Fahrradfahrer fährt gegen Rettungswagen

Balingen (ots)

Ein 15-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad am Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, von der Hermann-Rehm-Straße in die übergeordnete Johann-Sebastian-Bach-Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines Rettungswagens. Der Junge war ohne Helm unterwegs und erlitt Schürfwunden am ganzen Körper, offenbar jedoch keine Brüche oder andere schwere Verletzungen. Im Rettungswagen wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell