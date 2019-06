Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingen, Pfaffenweiler) Wohnungseinbruch

Villingen-Schwenningen (ots)

In der Jurastraße brachen Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Wohnhaus ein. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse. Was entwendet wurde, ist noch unklar. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen, Fahrzeuge oder Personen bitte an die Polizei Villingen, Tel. 07721/601-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell