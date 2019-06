Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Gütenbach) Motorradfahrer nach Auffahrunfall schwer verletzt - Sozia erlitt leichte Verletzungen

Gütenbach (ots)

Ein 39-jähriger Kawasaki-Fahrer beabsichtigte am Samstagmittag, gegen 12.20 Uhr, auf der Landstraße 173, von Gütenbach in Richtung Furtwangen fahrend, einen vorausfahrenden Pkw zu überholen. Dabei erkannte der 39-Jährige zu spät, dass der Autofahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Zweiradfahrer krachte ins Heck des Pkws, wodurch sich die Maschine aufstellte und sowohl der 39-Jährige als auch seine 25-jährige Sozia über den Pkw auf die Fahrbahn geschleudert wurden. Während die Frau sich nur leichte Verletzungen zuzog, erlitt der Kawasaki-Fahrer schwere Beinverletzungen. Am Motorrad entstand Totalschaden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen auf circa 15.000 Euro.

