Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf) 52-jähriger Radfahrer mit über zwei Promille gestürzt - schwer verletzt

Oberndorf (ots)

Ein 52-jähriger Radfahrer befuhr am Samstagabend die Landstraße 424 von Epfendorf in Richtung Oberndorf. Offensichtlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung kam der Mann mit seinem Rad von der Fahrbahn ab. Beim Zurücklenken rutschte das Vorderrad an der Straßenkante ab. Der 52-Jährige kam zu Fall und zog sich Kopfverletzungen zu.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell