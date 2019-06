Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Einbruch in Vereinsheim des Golfclubs - Diebesgut gering

Freudenstadt (ots)

Mit einem Vorschlaghammer schlugen bislang unbekannte Täter am Samstagabend, gegen 22.35 Uhr, eine Scheibe am Vereinsheimgebäude des Golfclubs ein und gelangten auf dies Weise in die Räumlichkeiten. Auch in das daneben befindliche Vereinsbüro brachen die Täter auf gleiche Art ein. Außer Bargeld in sehr geringer Höhe machte die Täterschaft keine weitere Beute. Der Vorschlaghammer, welcher von den Tätern benutzt wurde, konnte am Tatort sichergestellt werden. Die Ermittlungen der Polizei Freudenstadt sind noch nicht abgeschlossen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen bitte an die Polizei Freudenstadt, Tel. 07441/536-0.

