Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Haigerloch) Opel Zafira nach Unfallflucht beschädigt - Zeugen gesucht

Haigerloch (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00.40 Uhr, wurde in der Hauptstraße ein Opel Zafira hinten links beschädigt. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte den Opel und flüchtete anschließend. Es soll sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um eines mit dunkler Lackierung handeln. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Hechingen, Tel. 07471/9880-0.

