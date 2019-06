Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornstetten) Ladendiebin erwischt - flüchtete aber vor Eintreffen der Polizei

Dornstetten (ots)

Eine bislang unbekannte Frau entwendete am Freitagmittag, gegen 12.30 Uhr, in einer Drogerie in der Bahnhofstraße Kosmetik- und Parfümartikel im Wert von 64.98 Euro. Eine Mitarbeiterin des Marktes konnte die Frau zunächst aufhalten und sie zum Leeren ihrer Umhängetasche bewegen. Der Diebin gelang es jedoch noch vor Eintreffen der Polizei zu entkommen. Die Täterin ist circa 175 cm groß, hat lange, glatte, schwarze Haare (Pony-Schnitt) sowie auffallend blaue Augen. Sie wurde von einem kleinen Mädchen im Alter von circa 6 bis 7 Jahren begleitet. Das Kind hatte ihre blonden Haare mit einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Hinweise bitte an den Polizeiposten Dornstetten, Tel. 07443/964266-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell