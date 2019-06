Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Akkubrand - Feuerwehreinsatz - Sachschaden

Freudenstadt (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, kam es im Dachgeschoß eines Wohnhauses im Friedhofweg zu einem Brand. Bei Modellbauarbeiten fing ein Akku am Ladegerät Feuer. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an. Der Wohnungsbesitzer erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Der Sachschaden dürfte sich auf circa 7.000 Euro belaufen.

