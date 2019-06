Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen) Fensterscheibe eines Lebensmittelmarktes beschädigt - hoher Sachschaden

St. Georgen (ots)

Im Zeitraum von Mittwochabend bis Freitagmorgen wurde am Gebäude eines Lebensmittelmarktes in der Industriestraße, direkt neben dem Eingangsbereich, eine große Fensterscheibe beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Wer den Schaden verursachte, ist bislang unklar. Hinweise bitte an die Polizei St. Georgen, Tel. 07724/9495-00.

