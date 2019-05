Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Unfall zwischen Pkw und Radfahrer - Zeugen gesucht

Tuttlingen (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer kam es am Donnerstagabend, gegen 20.30 Uhr, an der Kreuzung Möhringer Straße/Moltkestraße. Ein 41-jähriger Radfahrer beabsichtigte die Kreuzung auf der Möhringer Straße zu überqueren und kollidierte dabei mit einem Mercedes GLK, dessen Fahrer von der Moltkestraße kommend die Möhringer Straße überqueren wollte. Die polizeilichen Ermittlungen gehen davon aus, dass der Radfahrer irrtümlich die Fußgängerampel beachtete und somit bei roter Fahrzeugampel über die Kreuzung fuhr. Unabhängige Zeugen konnten bislang jedoch nicht ermittelt werden. Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Tuttlingen, Tel. 07461/941-0, zu melden. Bei dem Unfall erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen. Der Sachschaden ist gering und beläuft sich auf circa 500 Euro.

