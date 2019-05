Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bösingen) Bienenschwarm im Kamin - Rauch im Haus

Bösingen (ots)

Die Feuerwehr Bösingen musste am Donnerstag, kurz vor 18.00 Uhr, mit mehreren Fahrzeugen ausrücken, nachdem die Meldung einging, dass in einem Wohnhaus in der Hafnerstraße starke Rauchentwicklung festzustellen sei. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass sich im Kaminbereich ein großer Bienenschwarm niedergelassen hatte, was dazu führte dass der Rauch nicht ordnungsgemäß abziehen konnte. Zu Sachschaden kam es nicht. Verletzte Personen waren nicht zu beklagen. Der Bienenschwarm konnte außerdem aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell