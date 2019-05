Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) 19-Jähriger rast mit BMW in die Schutzplanke -Totalschaden - keine Verletzte

Schramberg (ots)

Ein 19-Jähriger raste am Donnerstagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, auf der Bundesstraße 462, von Sulgen in Richtung Schramberg fahrend, ausgangs der " Glasbachkurve", in die Schutzplanke. Dabei wurde der 22 Jahre alte Siebener-BMW im Frontbereich stark beschädigt, so dass von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen ist. Verletzt wurde niemand. Der 19-Jährige wird bei der Stadt Schramberg wegen Fahrens mit nicht angepasster Geschwindigkeit angezeigt.

