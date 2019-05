Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Automatenknacker festgenommen

Rottweil (ots)

Beamte des Polizeireviers konnten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Lehrstraße einen 53-jährigen Mann festnehmen, der gerade im Begriff einen Zigarettenautomaten zu knacken. Der Beschuldigte dürfte auch für den Aufbruch eines Automaten in der Römerstraße die Nacht zuvor in Frage kommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Festnahme des wohnsitzlosen mutmaßlichen Täters aufrechterhalten. Außerdem stellten die Ermittler das vom Beschuldigten benutzte Tatfahrzeug sicher. Die Ermittlungen sind noch am Laufen.

