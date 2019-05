Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Betrunken durch die Stadt - Führerschein weg

Rottweil (ots)

Ein 38-jähriger BMW-Fahrer wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von einer Streife des Polizeireviers in der Hauptstraße kontrolliert, nachdem er den Beamten in Schlangenlinien fahrend, aufgefallen war. Bei der Überprüfung wehte den Beamten eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von beinahe zwei Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein nahmen die Beamten in Verwahrung. Außerdem wird der Mann wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell