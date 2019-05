Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Pfalzgrafenweiler) Steinachhütte verwüstet

Pfalzgrafenweiler (ots)

Unbekannte Täter haben am "Vatertag" die Steinachhütte verwüstet. Ein Mülleimer wurde zerstört, Unrat in der Hütte und im näheren Umfeld zurück gelassen. In der Hütte lag das Absperrgitter einer Baustelle.

Der Polizeiposten Pfalzgrafenweiler ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und fragt: Wer hat Personen oder Personengruppen am Himmelfahrtstag in der Steinachhütte gesehen und kann konkrete Hinweise geben? Hinweistelefon: 07445 8542 0.

